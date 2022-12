Mega-Sena da Virada sorteia prêmio de R$ 500 milhões nesta noite

O papa Bento XVI morreu neste sábado, 31, aos 95 anos, após o seu estado de saúde ter se agravado. A confirmação do falecimento foi feita pelo próprio Vaticano.

“É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível”, disse o comunicado no perfil de notícias do Vaticano no Twitter.