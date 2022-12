Carreta tomba na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu

“Na noite da virada existe a oportunidade de recomeçar, mesmo que seja apenas um novo ano. Na manhã do dia seguinte, o Sol surgirá e com ele a esperança de que por mais escura que seja a noite um dia ela acaba para dar lugar à luz.” (Luís Alves)

Sérgio Barbosa (*)

Depois de 6 anos de RETROCESSO em todas as áreas deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, assume a partir do dia 1 de janeiro de 2.023, o NOVO GOVERNO escolhido pelo processo DEMOCRÁTICO, todavia, TODO CUIDADO É POUCO com as denominadas e famigeradas MENTES MEDÍOCRES…

Além do mais em meio ao tudo de menos, o INTERIOR PAULISTA votou do lado deste, ainda, DESGOVERNO BOZZONARO, o GENOCIDA com apoio dos seus MILICIANOS…

Tal ESCOLHA é mais do que LAMENTÁVEL, tendo em vista as milhares de MORTES nos anos de PANDEMIA neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, porém, pelos votos que o COISO recebeu dos/as eleitores/as em nível regional, ficou evidente que tal escolha não levou em conta as MORTES que ocorreram na PANDEMIA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Mas, ainda, depois do resultado do segundo turno, sobraram os/as PATRIOTÁRIOS/AS, isso mesmo, aqueles/as que estão acampados na frente as UNIDADES MILITARES, ainda, com suas CAMISETAS AMARELAS, FAIXAS IDIOTAS e outras fantasias patrocinadas pela MEDIOCRIDADE dos FAKE NEWS em terras PROVINCIANAS…

Tais ATOS serão PENALIZADOS pelo NOVO GOVERNO de um jeito ou de outro, bem como, pelas diversas ações que estão ocorrendo com a chancela do STF, talvez seja necessário explicar o significado desta SIGLA (STF), porém, entendo que é melhor ficar assim, afinal de contas, CADA LOUCO/A COM SUAS ESCOLHAS neste TEMPO NOVO TEMPO que se aproxima para um NOVO TEMPO NOVO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Outra coisa (sic), PERDERAM MANÉS!

Neste contexto, VOCÊ que continua aí do outro lado, ou seja, QUERENDO GOLPE disto ou daquilo, desconhece o que foram os denominados ANOS DE CHUMBO depois do GOLPE MILITAR que ocorreu no dia 31 de março de 1.964…

Entretanto, para tentar entender o que foram as décadas seguintes neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, faz-se necessário estar em conexão com os FATOS HISTÓRICOS, porém, não se pode esperar que tais MENTES MEDÍOCRES façam tais pesquisas e assim por diante…

O mais interessante nestes ocasos de um talvez, está mais ou menos de acordo com a ESPERANÇA de um NOVO TEMPO NOVO para todos e todas PROVINCIANOS/AS…

Desde o GOLPE de 2.016 com a posse (sic) do VAMPIRO, depois, a eleição e escolha democrática do GENOCIDA com o seu DESGOVERNO BOZZONARO, sempre que possível nos ARTIGOS OPINATIVOS, estava o registro, a saber: EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO…

Ainda, parece que existem alguns DESENCONTROS patrocinados em terras PROVINCIANAS com ares NEO-NAZISTAS, assim, espera-se que a JUSTIÇA possa estar atenta a tal movimentação escolar, ainda, de um jeito ou de outro…

Agora, mais do que nunca, PERDERAM MANÉS!

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]