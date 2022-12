Administração prevê início ou entrega de pelo menos 15 obras em 2023

Na tradicional entrevista concedida todo final de ano à TV Folha Regional, veiculada na manhã da última segunda-feira (19), o prefeito Márcio Cardim fez um balanço do trabalho desenvolvido pela Administração Municipal ao longo deste ano e apresentou os avanços alcançados em diversas áreas.

Um momento que chamou a atenção na conversa com a reportagem foi quando o chefe do executivo listou quais as obras projetadas para serem iniciadas ou concluídas/entregues em 2023. Com ênfase em duas importantes áreas.

Na Saúde, Cardim apontou como prioridade – ainda remanescente de 2022, mas que terá continuidade – e implementação do Projeto de Regionalização, que foi apresentado aos representantes do futuro Governo do Estado de São Paulo. Mas ele também destacou obras em andamento na Santa Casa, como a construção do novo Pronto Socorro de 1.400 metros quadrados, a reforma e ampliação do Centro Cirúrgico, a reforma da ala masculina do hospital adamantinense, a construção do prédio da ressonância magnética, além do início em breve da transformação do até então Posto de Saúde Central (Postão) em um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Municipal com 14 tipos de atendimentos, o que também faz parte do Projeto de Regionalização. “Tudo isso com investimentos de emendas parlamentares e recursos da Prefeitura e da UniFAI”.

Na Infraestrutura, o prefeito relatou que além dos recapeamentos executados por meio de emendas parlamentares e programas governamentais, já há viabilizados recursos que somam mais de R$ 8 milhões para serem empregados em 2023, somente no setor de pavimentação. Cardim lembrou que na semana passada foi assinado convênio no valor de R$ 1 milhão para a cobertura da área no Recinto Poliesportivo que receberá a construção de cozinhas-piloto para as entidades. E apontou ainda que estão planejados: o funcionamento do CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista); a reforma dos banheiros do Pátio da Feira Livre; a construção da pista de Hockey, de três quadras de Beach Tênis e campos de grama sintética no Parque dos Pioneiros; melhorias no Terminal Rodoviário; a implantação da Ciclovia entre o Lar dos Velho e o Jardim Bela Vista; a retomada da construção da ponte próxima a Usina de Lixo; e a inauguração no primeiro semestre do ano que vem o prédio do Museu e Arquivo Histórico Municipal.

“Mesmo que não entre mais nenhum centavo, seja de recurso próprio ou de emenda parlamentar, 2023 estará recheado de obras para serem executadas. E vocês vão ver que Adamantina vai virar um canteiro de obras, tamanha a quantidade que vamos executar”, garantiu o chefe do executivo.