Confira o que abre e fecha no feriado de Ano Novo em Adamantina

“Estamos fazendo vários investimentos – Prefeitura e UniFAI – para termos definitivamente o internato do curso de Medicina da UniFAI sendo realizado em Adamantina. Isso precisar ser urgente”, alertou o prefeito Márcio Cardim em entrevista na TV Folha Regional segunda-feira passada (19).

A declaração foi dada durante resposta sobre os avanços e obras em execução na área da saúde municipal e na Santa Casa.

Cardim fez questão de ressaltar que o CEE (Conselho estadual de Educação), com o qual os cursos da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) estão vinculados, tem uma deliberação clara que as instituições municipais que receberam autorização para o funcionamento do curso de Medicina, no caso de Adamantina em 2015, precisa adequar sua estrutura para a realização do internato local e regional.

“O curso foi implantado para prestar esse atendimento. Então o internato que se fazia em Araçatuba e ainda se faz em São Carlos não pode se estender, porque tem prazo determinado. Por isso, a partir de 2024 é necessário o internato ser realizado em Adamantina, senão corre o risco, sim, de o CEE ver isso com maus olhos e entender que a UniFAI não atendeu sua deliberação”, completou.

Ainda segundo o chefe do executivo, um dos pilares para ter a estrutura é a implantação do Projeto de Regionalização da Saúde, em tramitação junto ao Governo do Estado de São Paulo.