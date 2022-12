Férias e fim de ano combinam com UNIAÇAÍ

Chegando um dos períodos mais esperados do ano: férias e festividades de Natal e Ano Novo, combinados com o calor do verão.

Nada melhor que a boa pedida da Uniaçaí de Adamantina para tornar as datas ainda mais especiais.

Com sete anos no mercado, a Uniaçaí tornou-se a preferida de Adamantina e oferece mais de 50 combinações para os amantes do produto.

A Uniaçaí conta com ambiente climatizado e o atendimento personalizado prestado por uma equipe de profissionais comprometidos em proporcionar a melhor experiência aos clientes de Adamantina e região.

Na Uniaçaí, o cliente tem a opção de montar o próprio copo de açaí, pitaya, cupuaçu e sorvete Grego ou levar para casa os potes de 2 litros de açaí.

O telefone e disk entregas é o (18) 99626-4912 e você também pode pedir pelo link: pedir./uniacaiadamantina ou pelo aiqfome e Ifood.

Localizada na alameda Navarro de Andrade, nº 752, a Uniaçaí funciona todos os dias, das 14h às 23h.