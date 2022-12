Orçamento de R$ 291 milhões: Prefeitura terá R$ 206 mi, Câmara R$ 3 mi e UniFAI R$ 84 mi

Orçamento Municipal fixado para o exercício de 2023 é de $ 291.000.000,00. Este total é dividido entre a Prefeitura de Adamantina que ficará com R$ 206.450.000,00, a Câmara com R$ 3.109.000,00 e a UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) com R$ 84.550.000,00.

O Projeto de Lei nº 72/2022, de autoria do Poder Executivo, passou pela apreciação dos vereadores e aprovado no Legislativo por unanimidade, em duas votações.

Se detalhado, o Orçamento mostra que a área com maior projeção de recursos para a o próximo ano é a Saúde, com o valor de R$ 54.673.240,00 destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Em seguida aparece a Secretaria de Obras e Serviços com o montante de R$ 46.643.000,00. Depois vem a Secretaria de Educação que terá R$ 25.093.850,00 mais R$ 18.015.000,00 do Fundeb (Fundo Desenvolvimento da Educação Básica), somando assim R$ 43.108.850,00.

Entre as 14 pastas da Administração Municipal, a que terá a menor previsão orçamentária é a Secretaria de Assuntos Jurídicos com R$ 191.600,00, ficando atrás inclusive do recurso previsto para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa com R$ 198.000,00.

A execução do Orçamento Municipal 2023 tem início já no próximo dia 1º de janeiro.