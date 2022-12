NOVA FOTO E ÓTICA celebra um ano em Adamantina

A Pacheco & Grion Seguros de Adamantina, que conta com representantes em Flórida Paulista, recebeu na noite do dia 9, o prêmio Melhores do Ano realizado na Cidade Amizade.

Através de pesquisa realizada pelo Grupo Folha Regional (jornal, TV e site), ficou comprovada a preferência e a confiança dos clientes de Flórida Paulista pela Pacheco & Grion Seguros no quesito corretora de seguros.

A cerimônia de entrega do Melhores do Ano aconteceu no Imperial onde os representantes Lau e Rose Fazion receberam a placa condecorativa. Também marcou presença Juarez Grion, um dos diretores da conceituada empresa.

“Tal importante prêmio é fruto do nosso trabalho sério e voltado para os clientes de Flórida Paulista e região que confiam seus bens aos nossos cuidados. Agradecemos e reafirmamos o compromisso em trabalhar para que tenham a tranquilidade de estarem seguros onde quer que seja”, destacou Juarez.

A Pacheco & Grion Seguros fica na rua Osvaldo Cruz, 186 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3521-1017.