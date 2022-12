Hookah Valem F.C. é campeão do evento esportivo do Jardim Brasil

A equipe do Hookah Valem F.C. / Nova Foto e Ótica/Supermercado Godoy/Smart conquistou o título de campeão ao vencer por 4 a 0, a Portuguesa no evento esportivo Beneficente “Natal Sem Fome” realizado no dia 18 na praça de Esportes do bairro Jardim Brasil de Adamantina.

O evento esportivo organizado pela Associação dos Moradores do Jardim Brasil através de Thiago Lima “Vô”, Alex Miranda e membros da diretoria, arrecadou uma grande quantidade de alimentos que foram revertidos em cesta básica e entregue as famílias carentes do bairro.

PAPAI NOEL

Além do futebol, na programação teve ainda a chegada do Papai Noel, distribuição de doces, balas e pirulitos e ainda o trenzinho da Alegria divertindo as crianças do bairro.