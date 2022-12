Licitação para início da construção do prédio da Câmara fica para 2023

As três paróquias de Adamantina terão programações especiais para a participação dos fieis nas celebrações do nascimento do Menino Jesus e da chegada do novo ano.

Na véspera de Natal (24), a comunidade de Nossa Senhora de Fátima terá missa na Capela São João Batista (Bela Vista às 18h30, na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 19h30, e na própria Paróquia às 20h. Já no dia do Natal (25) serão duas missas, às 9h e às 19h. A programação para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, celebrações do Ano Novo, seguem os mesmos locais e horários.

Para a comunidade de Santo Antônio está prevista missa no dia 24 (sábado), às 20h, e no dia 25 (domingo), de manhã (9h) e de noite (19h). Nas datas ligadas ao Ano Novo, as celebrações ocorrem dia 31 de dezembro também às 19h e 1º de janeiro às 9h e às 19h. Atenção! Não haverá missas nas Capelas Nossa Senhora Aparecida e São Benedito.

Enquanto na comunidade de São Francisco de Assis a programação conta com a missa de véspera de Natal às 18h na Capela da Lagoa Seca e às 20h na própria Paróquia. No dia de Natal a celebração será às 9h30 na Paróquia. Já as missas de Ano Novo estão agendadas para os mesmos horários e locais, respectivamente, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones das secretarias paroquiais.