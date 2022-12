Vaca é resgatada após cair em ribanceira de 10 metros de profundidade em Tupã

“Então, bom Natal / E um Ano Novo também

Que seja feliz quem / Souber o que é o bem” (John Ono Lennon)

Sérgio Barbosa (*)

Então, como cantou o poeta do outro tempo do tempo, É NATAL…

Mesmo assim, entendo que TODO CUIDADO É POUCO com o atual cenário natalino, tendo em vista que as MENTES MEDÍOCRES continuam circulando nos quatro cantos deste, ainda, PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Além do mais com muito menos, os/as tais PATRIOTÁRIOS/AS continuam na frente das diversas unidades militares na ESPERANÇA de que o seu CAPITÃO DE ARAQUE possa dar o tal SINAL e tudo será diferente para todos/as…

Apesar de quase ser NATAL, os ditos cujos continuam acreditando fielmente que vai ocorrer um GOLPE por meio destes ATOS TERRORISTAS, tendo em vista que estão sendo contrários ao PROCESSO DEMOCRÁTICO que outorgou pelo VOTO, uma NOVA ESCOLHA e assim por diante…

Tais DESENCONTROS estão de acordo com a proposta patrocinada nos últimos 6 anos, isso mesmo, dois anos com o VAMPIRO depois do GOLPE de 2.016 e agora, 4 longos anos de RETROCESSO em todas as áreas com o DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Assim, o NATAL está se aproximando para que VOCÊ possa fazer a sua REFLEXÃO CRÍTICA, isso mesmo, aproveite a oportunidade é faça uma RETROSPECTIVA dos fatos que ocorreram nestes últimos anos para o seu lado, porém, de acordo com a REALIDADE e tendo a HISTÓRIA como fonte de pesquisa…

Todavia, entendo que para as denominadas e famigeradas MENTES MEDÍOCRES é muita coisa (sic) pedir tal REFLEXÃO, ainda mais CRÍTICA, tendo em vista que são movidas pela DESINFORMAÇÃO mediadas pelas REDES SOCIAIS…

Mas, como estamos no período NATALINO, melhor levar em consideração aquela frase do cristianismo, ou seja, aquela que fiz para PERDOAR, tal qual a proposta do tal NOVO TESTAMENTO, entretanto, acredito que o XANDÃO não está seguindo tal MANDAMENTO…

Desta forma, faça a COISA CERTA, ou seja, ACEITE O RESULTADO e continue buscando o debate por meio dos processos democráticos, afinal de contas, PERDER ou GANHAR faz parte deste JOGO…

Também, tente, se possível, buscar informações com CREDIBILIDADE e FONTES CONFIÁVEIS para que VOCÊ possa estar de acordo com os FATOS HISTÓRICOS que ocorreram e ainda, estão ocorrendo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA …

Pra não esquecer, como disse o Ministro, PERDERAM MANÉS…

_______________________________

(*) jornalista diplomado.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com