Prefeitura de Adamantina recebe trator e máquinas agrícolas do Governo do Estado

Com o objetivo de aprimorar as habilidades de leitura e de escrita dos alunos do 4º ano D da EMEF Navarro de Andrade, a professora Tatiane Lemos desenvolveu o “Projeto Nossas Escritas”.

O projeto teve como inspiração uma atividade baseada em um livro didático. “Após essa ação, foi possível observar a necessidade de trabalhar a escrita e a fluência leitora dos alunos”, conta.

As mídias digitais estão cada vez mais presentes no dia a dia. A comunicação, via computador e/ou celular, alcança todas as camadas da sociedade, principalmente as novas gerações.

“Dessa forma, é importante explorar essa ferramenta como forma de incentivar a leitura e escrita com uma finalidade específica, no caso, publicar seus textos em áudio na internet”, afirma.

A iniciativa, conforme a professora conta, surgiu de sua paixão por podcast e ela viu no Spotify uma plataforma que seria capaz de arquivar e divulgar o trabalho que foi feito pelas crianças.

Para isso, as crianças fizeram a reescrita de uma fábula em trios e após as revisões e correções, foram realizados ensaios e as gravações em áudio das leituras em sala de aulas.

“Em outro momento, as crianças criaram suas próprias fábulas. Após revisões, correções e ensaios também gravamos os áudios. Improvisamos um ” estúdio” para gravação dos áudios na sala com direito a paredes de caixas e livros para melhorar a acústica. Depois, com ajuda de programas de edição de áudio, fiz a sonoplastia das histórias”, relembra.

Ela assegura que o projeto foi divertido e ao mesmo tempo gratificante. “Aprendi muito editando os áudios, então professora e alunos saíram ganhando. As famílias puderam apreciar as histórias das crianças e isso os incentivou bastante”, finaliza.