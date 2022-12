VIA SABOR PANIFICADORA:  fim de ano com as delícias da preferida de Adamantina

O hospital veterinário Cevap, do competente médico veterinário Gustavo Junqueira Machado, acaba de obter mais uma conquista: estar entre as 100 melhores clínicas veterinárias do Brasil.

Sob a avaliação da editora Top.Co., a pesquisa foi realizada através do empenho de equipes comerciais de indústrias parceiras, distribuidores e empresários que são referência no ramo pet, obedecendo diversos critérios.

“A conquista é motivo de muita alegria, são mais de 53 mil clínicas veterinárias espalhadas pelo Brasil, então ficar no top 100 é algo realmente significativo. São 25 anos em busca da excelência e só tenho a agradecer a todos que confiam no nosso trabalho, pois fazem parte dessa história”, destacou Gustavo Machado.

A Cevap atende 24 horas, dispõe de uma ampla e moderna estrutura e corpo profissional altamente qualificado, além de um petshop com as melhores marcas do mercado. O banho e tosa com tratamentos específicos para cada animal também é um diferencial exclusivo da Cevap.

Na avenida da Saudade, 1022, próximo ao Parque dos Pioneiros em Adamantina. Telefone (18) 3522 3279 ou (18) 99722-6477. No instagram @cevaphospitalveterinario.