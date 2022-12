Programação cultural na semana do Natal em Adamantina

Passados mais de três meses desde a 30ª edição da ExpoVerde – realizada pela Prefeitura de Adamantina entre 30 de agosto e 4 de setembro – o balanço financeiro foi cobrado pelo Poder Legislativo na última sessão ordinária (7 de dezembro).

No Requerimento nº 170/2022, aprovado por unanimidade no plenário, o vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) pediu o envio à Câmara Municipal, dentro do prazo do art. 74 XVI da Loma (Lei orgânica do município de Adamantina), a prestação de contas integral do evento promovido neste ano. “Considerando todas as despesas realizadas e indicando todas as fontes de custeio utilizadas”.

No mês de outubro foram divulgados pela imprensa local valores das despesas empenhadas e pagas para a realização do evento, baseados em pesquisa feita no Portal Transparência da Prefeitura do Município de Adamantina, que totalizavam R$ 1.091.225,61.

Na época, a reportagem do Folha Regional solicitou à Administração Municipal a confirmação desses números, o que não ocorreu.

O requerimento legislativo foi encaminhado ao Poder Executivo para resposta.