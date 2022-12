Polícia Civil de Adamantina entrega doações da Campanha Natal Solidário

A Energisa segue até o dia 30 de dezembro com a campanha de negociação de contas de luz em atraso. Clientes com uma ou mais contas conseguem parcelar os débitos com condições especiais.

De acordo com o coordenador de Recebíveis da Energisa Sul-Sudeste, Domingos Brighenti, a campanha termina no último dia útil de 2022, o que permite aos clientes começaram o novo ano com as contas em dia. “Ao negociar a dívida, seja no pagamento à vista ou parcelado, o cliente sai da inadimplência e garante o fornecimento da energia no seu imóvel. A Energisa está aberta para conversar, chegando a melhor condição para cada cliente”.

Entre as condições especiais, quem optar pelo pagamento à vista pode aproveitar o desconto de 100% nos juros, multas e correção monetária. Caso não possa pagar à vista, o parcelamento dos débitos pode ser feito em até 24 vezes no cartão de crédito ou no boleto.

“Além das condições de pagamento, também pensamos na praticidade para quem está na correria deste fim de ano. Não precisa se deslocar uma de nossas agências para efetuar a negociação. Basta acessar os canais digitais que qualquer pessoa que estiver com pelo menos uma conta de luz atrasada tem acesso às mesmas condições”, garante Domingos.

Para falar com a Energisa, acesse: