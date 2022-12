Caminhão bate em barranco e passageiro morre em rodovia de Maracaí

Os Peritos da Polícia Cientifica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo estão analisando as circunstâncias que causaram o acidente que provocou a mote de dois homens na vicinal Alcides Alves Pereira, no Córrego do Retiro, no Município de Santa Fé do Sul.

A referida via liga a cidade de Santa Fé do Sul ao Bairro Águas Claras. O Instituto de Criminalística tem até 30 dias para apontar as causas do acidente.

O acidente

De acordo com as informações coletadas, o acidente aconteceu por volta das 16h10m, e as narrativas apresentadas e que serão apuradas pelo IC. O acidente envolveu um veículo VW/Gol, que transitava pela Vicinal Alcides Alves Pereira sentido Santa Fé ao bairro Águas Claras, quando em uma curva, conhecida como “Curva da Mangueira”, houve a colisão contra um caminhão.

Com o impacto o motorista do carro morreu no local e o passageiro ficou gravemente ferido, sendo socorrido até a Santa Casa onde recebeu os cuidados médicos, mas não resistiu e veio a óbito por volta das 19h00. As vítimas tinham 24 anos.

Foram mobilizados para o acidente viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU.