Rotary Club de Adamantina encerra as atividades do ano com homenagem ao médico Dr. César Marinho

O Rotary Club de Adamantina realizou no último dia 6 de dezembro, em sua sede, a última reunião do ano de 2022, contando com a presença maciça dos rotarianos e de vários convidados. Além da pauta normal, a reunião foi marcada por uma justa homenagem ao Dr. César Antônio Franco Marinho, em alusão ao Dia do Médico, comemorado no dia 08 de outubro.

A companheira Beatriz Cristina foi quem leu o seu currículo e também as virtudes que esse profissional deve ter nesta profissão: “o profissional que opta pela Pediatria deve ser um apaixonado em lidar com bebês, crianças e adolescentes – e suas famílias. Deve desempenhar suas tarefas com competência, prazer, habilidade, segurança, paciência e empatia. É assim o Dr. César Marinho, profissional médico respeitado em Adamantina por mais de 40 anos, atuando na Pediatria da Santa Casa, na APAE e mais recente como professor universitário de Medicina”.

Agradecendo a homenagem, o médico César Marinho disse que “trabalha com alegria, e que cuidar de crianças é uma missão que faz com muito carinho”.

Também estiveram presentes representantes de toda a família rotária: Casa da Amizade, Interact e Rotaract.

Também marcaram presença na reunião, membros do Núcleo de Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), que em parceria com a Pastoral Social da Igreja Nossa Senhora de Fátima levaram sua mensagem a todos os presentes e receberam das mãos do 2º tesoureiro Jurandir Clapes a partilha do lucro da 9ª Feijoada do Rotary. Esse dinheiro dará condições desses grupos de realizarem seus projetos junto à comunidade de Adamantina.

Aproveitando a oportunidade, o padre Afonso Maniscalco, pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, levou sua mensagem a todos, parabenizando a parceria do NRDC com a Pastoral e incentivando o trabalho voluntário.

Outro momento importante desta reunião de encerramento, foi a posse de um novo associado do Rotary Club de Adamantina, o professor Paulo Abdias Cavalheiro da Silva, que a partir de agora integra o voluntariado de Adamantina.

No encerramento, o presidente do ano rotário 2022/2023, Valter Scheolin, agradeceu a presença de todos, enumerou as diversas ações do Rotary neste semestre, como: participação na Campanha da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), realização do Subsídio Distrital que contemplou esse ano o Iama, 9ª Feijoada Beneficente, participação da Campanha do Panetone, Participação da Campanha do Seguro Solidário, parceria com o NRD/Pastoral Social da Igreja Nossa Senhora de Fátima, entre outras. “Foi um ano difícil, mas que rendeu bons frutos para a comunidade e esperamos com as energias renovadas os rotarianos e voluntários para fazer mais ainda o semestre que vem” enfatizou o presidente Scheolin.