Motociclista morre e filho de 13 anos fica ferido após colisão com carro em Ribeirão Preto, SP

Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão. O piloto chegou a ser atendido por uma unidade de suporte avançado (UPA) do Corpo de Bombeiros e foi submetido a manobras de ressuscitação, mas não resistiu aos ferimentos. O filho dele foi levado com ferimentos a princípio leves, de acordo com a polícia, para o Hospital Sinhá Junqueira.