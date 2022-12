José Michelini Neto lança livro sobre Contos de Histórias Vividas

Foram iniciadas, as obras de reforma da última ala de internação SUS masculina da Santa Casa de Adamantina. O pavilhão é o último a receber melhorias promovidas pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, entidade que em janeiro completa cinco anos à frente da gestão da Santa Casa.

O ato simbólico, iniciado com a celebração e Santa Missa e bênção solene conduzidos pelo padre Afonso Maniscalco, contou com a presença de autoridades municipais e de servidores da entidade. Participaram da solenidade: o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, da vice-prefeita Dinha Santos Gil, do secretário de gabinete, Gustavo Taniguchi Rufino, do presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo César Cervelheira, e o vice-diretor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), prof. dr. Wendell Cleber Soares.

O diretor-geral da Santa Casa de Adamantina, Frei Messias Tamborelli, recepcionou as autoridades até o pavilhão que passará por uma ampla reestruturação, inclusive com implementação de banheiros nos quartos.

Em entrevista ao Diário, Frei Messias destacou a importância da reforma física, a última etapa de reformulação do prédio da entidade, mas salientou a importância do trabalho de humanização que vêm sendo implementando ao longo da gestão da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus.

A ala masculina, que era dotada de 14 quartos, com um total de 28 leitos, será redimensionada e oferecerá 24 leitos, mas todos os quartos serão dotados de banheiro privativo, o que não existia na estrutura anterior. “Essa ala de internação, que era bem antiga e a gente viu que precisava ter um olhar um pouco mais de misericórdia e de amor. Hoje nós oficialmente anunciamos essa reforma, para que a população seja cada vez mais bem acolhida aqui dentro da Santa Casa”.

Apesar da redução, Frei Messias destaca que não haverá reflexo negativo no atendimento à população, já que outras alas também passaram por reestruturação e estão em operação, com estrutura mais adequada. “Pelo contrário, nós teremos um reflexo positivo, porque nós teremos um quarto totalmente climatizado, totalmente humanizado, com os banheiros individuais. Os pacientes e seus acompanhantes irão ganhar com essa melhoria”, enaltece.

Conforme o diretor-geral da entidade, a reforma é de suma importância, por conferir maior qualidade no acolhimento e conforto aos pacientes, o que também colabora com a recuperação. “Então, nesses praticamente cinco anos que estamos em Adamantina, já inauguramos algumas alas, alguns setores e também estamos em constante obra”, destacou. “Em cinco anos a gente fez muita coisa. Nesse período estamos fazendo uma Santa Casa inteiramente nova, totalmente reformada”.

Em relação ao trabalho de humanização, Frei Messias destaca que os colaboradores, independentemente de sua religião, estão acolhendo com amor o trabalho de espiritualidade e humanização no atendimento das pessoas.

“Este é o nosso foco, enquanto religiosos franciscanos da Previdência de Deus. Faz parte da nossa vida fazer com que a humanização aconteça. (…) Na verdade, acreditar em Deus nunca pode ser uma via de construção de muros, mas tem que ser uma construção de pontes, e nós temos que caminhar sempre em busca do mesmo propósito. Aqui não fazemos distinção, pelo contrário, o nosso ato de amor é acolher independente da escolha”.

O gestor reafirma ainda que alguns setores da unidade, que também foram alvo de reestruturação e ampliação, já estão praticamente prontos e, para o início do próximo ano, é prevista também a inauguração do prédio da Ressonância Magnética, outra importante conquista para a população de Adamantina e região. “Estamos prontos para entregar o novo Pronto-Socorro, o novo Centro Cirúrgico com mais salas operatórias”.