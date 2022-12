Adamantina recebe o título de Capital Cultural do Estado de São Paulo

Adamantina foi premiada com o título de Capital Cultural do Estado. A premiação aconteceu como reconhecimento e valorização do Governo do Estado pelo fato do município estar investindo em arte, cultura e economia criativa. Além de Adamantina, mais 20 municípios foram premiados. Da Nova Alta Paulista, o município foi o único a ser premiado.

Para receber a premiação, Adamantina foi submetida a avaliação em diversos critérios e a seleção dos municípios premiados aconteceu por meio de uma chamada pública que faz parte do programa Juntos Pela Cultura.

Além do troféu que foi entregue, a Adamantina e os outros municípios selecionados ainda receberam recursos para realizar uma edição da Virada SP.

A solenidade aconteceu na noite de ontem (14), na capital paulista, e contou com a presença do prefeito Márcio Cardim e dos secretários Sergio Vanderlei da Silva, de Cultura e Turismo, e Luciana Pereira, Desenvolvimento Econômico.

Estavam presentes ainda no evento, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari e a secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres.

De acordo com secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, o prêmio recebido demonstra que o trabalho desenvolvido no município mostra a cultura como política pública.

“O nosso trabalho com os eventos vem valorizando os profissionais do ramo, nossos artistas e talentos, levando alegria e entretenimento à nossa população que é tão carente de arte e cultura”, afirma.

Conforme o prefeito Márcio Cardim, a conquista dessa premiação é mais uma em meio a tantos outros que foram recebidos em pouco menos de três meses.

“Estamos muito satisfeitos com todas as ações que temos realizado no município em todas as secretarias e isso tem ficado evidente com os títulos e prêmios nas áreas. O objetivo é trabalhar mais para conquistarmos mais e atendermos as demandas sempre com foco na geração de emprego e renda” finaliza o prefeito Márcio Cardim.

Virada SP

Adamantina “virou” a capital cultural de São Paulo em agosto. A cidade foi a primeira do estado a receber a Virada SP que durou 24 horas, tendo início no sábado (13) e encerrando no domingo (14) com o show de Fafá de Belém que lotou o Parque dos Pioneiros e encerrou a programação que chegou à cidade pela primeira vez.

Os shows que fizeram parte da programação foram: Odair José, Tassia Reis e Marília Lopes, que abriu a Virada SP no sábado no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni. A praça Élio Micheloni, também recebeu a apresentação da Jazz na Kombi e, ainda, Jazz Band Forró na Pista e o Projeto Symbiosis.

A estrutura ainda contou com dois palcos no Parque dos Pioneiros que receberam Banda Sem Limites, Mamom, Estilo Atrevido, Los Kandangos, Clube do Balanço e Allan e Zé Rodrigo.

A Feira Camaleão também esteve presente com Food Trucks, Moda, Gastronomia, Artesanato, Decoração e Utilidades, Bem Estar, Kids, Acessórios.

Prêmios

Além do título de Capital Cultural do Estado de São Paulo recebido na noite de ontem, Adamantina recebeu outros prêmios:

4ª edição do Prêmio Luiza Matida: o município foi premiado, pois atingiu os indicadores selecionados para evitar que as gestantes transmitam o HIV e Sífilis aos bebês.

Programa Parcerias Municipais: a cidade ficou entre os cinco melhores municípios no Programa Parcerias Municipais com o plano de ação com o tema “Segurança Alimentar”. Com isso, foi destinado ao município o montante de 200 mil reais como premiação.

10 melhores cidades do estado no Programa Município Agro

Adamantina fica entre as três melhores cidades do estado no Prêmio Band Cidades Excelentes

Adamantina fica em 6º lugar no Prêmio Josué de Castro

Adamantina fica em 25º lugar entre os 645 municípios do Estado em premiação do Município VerdeAzul