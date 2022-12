Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em Bady Bassitt

Jaguariúna (SP) confirmou na tarde desta terça-feira (13) a morte da adolescente de 14 anos ferida após o carro onde ela estava com a mãe bater contra um poste na Estrada Vicinal Oscar Pereira Dias, que liga o município a Santo Antônio de Posse (SP). O acidente foi no período da manhã, no momento em que chovia forte no município. A mãe da vítima está internada em Campinas (SP).