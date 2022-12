Adamantina receberá um milhão para cobertura de cozinhas e de praça de alimentação no Recinto Poliesportivo

Futebol, recordações e muita resenha. Este foi o clima do jogo amistoso realizado no último sábado (10), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, entre a equipe Amigos de Adamantina e a equipe Amigos de Araçatuba.

Organizado por Rildo Xapuri e Kakinha, com o apoio do secretário de esportes Ronaldo Tuiuiú e do diretor de esportes Luciano Netto, o objetivo era reunir velhos conhecidos da ‘bola’ e que se tornaram amigos de vida.

Esse reencontro contou alguns jogadores que fizeram parte da história do futebol adamantinense, ex-profissionais que inclusive defenderam o Guarani de Adamantina campeão da 2ª Divisão do Campeonato Paulista como o próprio Kakinha, Dário e Candinho, além de craques do passado como Koko, Pieretti, Preguinho, Zinho Rombaldi e Jair. Também fizeram parte do elenco jogadores amadores da Cidade Joia, como Kaxa, Adriano, Márcio Cardim, Luizinho Bill, Durvalino, Maurício, Diego Bodão, Gabriel Teixeira, Lucas Marques, Gustavo Rufino, João Paulo Dalaqua, Ricardo Bispo e Felipe Cavalo.

O placar final ficou em Adamantina 2 x 3 Araçatuba. Mas, para os organizares, o resultado da partida foi o menos importante. “Nossa intenção desde o começo foi promover um reencontro destivo com pessoas que marcaram a nossa vida e também que deixaram algum legado para o futebol adamantinense. Acreditamos que conseguimos. Foi um dia sensacional, em clima familiar e com muita felicidade”, destacaram Rildo e Kakinha.

Após o jogo, durante a confraternização, foi prestada uma comovente homenagem a Amauri Gaiola (In Memorian), que fazia parte do grupo de amigos do futebol, com a entrega do troféu que levava o seu nome ao representante da equipe de Araçatuba. Emocionada, a família de Amauri também participou do momento.