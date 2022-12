Rapper adamantinense chega a meio milhão de plays em quase 70 países

O adamantinense Willian de Oliveira Pereira, conhecido como Tio Will Mc, vem fazendo o maior sucesso com suas músicas e atualmente chegou à marca de meio milhão de plays nas plataformas digitais, em quase 70 países só em 2022.

Willian é produtor musical, vídeo maker, músico e compositor. Ele conheceu o Hip Hop quando criança em 2006, ganhando um discman com um CD de rap da época. Entre 2007 a 2010 fez aulas de dança como B.Boy em Adamantina e Lucélia, apresentando em cidades da região.

Foi em 2012 que começou a compor suas próprias letras de músicas com influências de Lebre da 18, artista local e produtor que já fazia Rap.

Will começou a cantar através do Funk Consciente de 2012 a 2014 e só em 2015 que conseguiu gravar sua primeira música no Estúdio do FB Produções em Adamantina.

Em 2017, Will montou sua gravadora e investiu em cursos profissionalizantes de produção musical e mixagem, com DJ Coala e André Salata, entre outros.

Tio Will Mc já lançou mais de 50 músicas, sendo o intérprete e produtor fonográfico de suas obras. Ele também possui a gravadora TWZREC / TWZ BEATS, onde já foram produzidos mais de 40 artistas no seu estúdio musical.

Agora, o músico prepara um álbum com 15 faixas para o primeiro semestre de 2023, titulado como “ENERGIA SINCERA”, com todas produções do próprio artista.