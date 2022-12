Prefeitura de Adamantina concede desconto de até 100% em multas e juros de impostos e taxas atrasados

Após três dias 7, 8 e 11 de muito futebol e jogos disputados, organizado pela diretoria de futebol do Parque Iguaçu F.C. sob a coordenação de Rubira e Cesinha Gama, foi finalizado com sucesso no domingo (11).

Foram realizados no domingo, os jogos das quartas de finais, semifinais e finais da competição esportiva que teve a presença de vários esportistas.

A equipe do Atlético Ousadia F.C./ Vidraçaria Xavier de Mariápolis do treinador Ivan, conquistou o título de campeão ao vencer por 2 a 1, com os gols marcados por Alexandre Drogba e Marcinho a equipe da Portuguesa F.C./ Marquezim Veículos.

O time mariapolense teve ainda o artilheiro e goleiro da competição, sendo eles Alexandre Drogba e Rodrigo Bode.

Na terceira colocação ficou o Galácticos F.C./ Asfal de Lucélia.

Dezesseis equipes de Adamantina e cidade vizinhas participaram do evento.

Arbitragem: Luis Henrique “Babidi” e Mesário Lucas Freitas.