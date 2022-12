CONCURSO: Araçatuba inscreve até esta terça (13/12) para 346 vagas de todos os níveis e até quarta (14/12) para 43 vagas na educação

A Prefeitura de Araçatuba ainda está com as inscrições abertas para dois concursos públicos com total de 389 vagas e salários até R$ 5.395, além de vale-alimentação de R$ 500 e planos de saúde ambulatorial e odontológico.

O prazo de inscrições para o concurso com 346 vagas em cargos de todos os níveis escolares se encerra nesta terça-feira (13/12). Para o outro certame, com 43 vagas na área da educação, o prazo vai até quarta-feira (14/12).

O cadastramento dos candidatos deverá ser feito pelo site da Fundação Vunesp, no endereço www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 54,90 a R$ 98,80.

Os cargos com mais oportunidades são cuidador social (40 vagas), psicólogo (27), professor de ensino básico I e II (26), assistente social (25), agente comunitário de saúde (19), motorista (18), agente de serviços gerais (15), técnico de enfermagem (15), encanador (15), facilitador de oficinas (13), assistente administrativo (10), atendente (10), operador de máquinas pesadas (9), educador social (8) e cozinheiro (8).

A aplicação da prova está prevista para 26 de fevereiro de 2023, um domingo, em Araçatuba, cidade de 199 mil habitantes a 505 km de São Paulo.

Os editais, com todas as informações sobre os certames, podem ser vistos no site da Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.