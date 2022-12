Prefeito de Adamantina, Márcio Cardim é eleito para presidir a AMNAP em 2023

A equipe do Guarani Capaz, projeto social mantido pela Instituição Capaz de Adamantina, conquistou 3 títulos em menos de 2 semanas.

No dia 4 de dezembro (domingo) o time venceu a grande final da categoria Sub-12 do 3º Torneio Cidade Joia de Futebol, que aconteceu no Estádio Municipal de Adamantina, dontra equipe do Araçatuba FootBall Club pelo placar de 2 a 0; já na categoria Sub-14 as 2 equipes se enfrentaram novamente na grande final, onde os adamantinenses levaram a melhor novamente, após empate por 1 a 1 no tempo normal, venceram por 5 a 4 nas penalidades. Além dos 2 títulos, o Guarani Capaz teve os 2 artilheiros e os 2 goleiros menos vazado na competição.

Já neste último domingo (11 de dezembro) foi a vez da equipe principal (categoria livre) do Guarani Capaz levar o troféu de campeão do 2º Torneio Audax Unimed, vencendo na grande final a equipe do Ressaca FC pelo placar de 8 a 1.

Títulos conquistados neste ano:

– Campeão Liga Juda de Futebol Regional (Sub-11)

– Campeão Jogos da Juventude Fase Regional (Sub-18)

– Campeão Campeonato Estadual Fase Sub-Regional (Sub-11/13)

– Campeão Troféu Brasil de Futsal (Sub-12)

– Campeão Associação Paulista de futebol (Sub-12)

– Campeão Torneio Regional de Futsal (Sub-12/Sub14)

– Campeão Torneio Cidade Joia de Futebol (Sub-12/Sub-14)

– Campeão Torneio UNIMED de Futsal (Cat.Livre)

O projeto social Guarani Capaz atende em média de 200 alunos de ambos os sexos e oferece à população adamantinense treinamentos gratuitos nas seguintes modalidades: Futsal, Futebol e vôlei.

Interessados em se inscrever para o ano de 2023, basta procurar a sede da Instituição Capaz, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro, ou pelo telefone (18) 3522 3899.