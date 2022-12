Ambiental encontra galos de rinha e aplica multa de R$ 48 mil

Foram identificados quatro galos índios bastante debilitados, com a cabeça e pescoço machucados, e mais 12 outros acondicionados em viveiros de madeira com as barbelas e esporas cortadas, todos com sinais de luta e machucados pelo corpo. Dentro da área de lazer do imóvel, foi localizado um rebolo completo recentemente usado.

Foi elaborada multa de R$ 48 mil, por praticar ato de maus-tratos a 16 galos índios. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ).