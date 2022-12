Definida a tabela dos jogos do Torneio Municipal Unimed de Futsal em Adamantina

A diretoria do Parque Iguaçu F.C. em parceria com a Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), sob a coordenação de Rubira e Cesinha Gama iniciou na quarta- feira (7), quatro jogos pela primeira rodada da 1° Fase do 2º Torneio Aberto de Futebol Médio.

O evento esportivo tem a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

Confira os resultados da primeira rodada:

QUARTA-FEIRA (7)

1º Jogo – -Portuguesa 1 x 1 Atlhetico Vila Grill, (Portuguesa venceu no pênaltys)

2º Jogo – Adamantina City F.C. 2 x 3 Vila Jamil F.C.

3º Jogo – Tavone Transportes F.C. 2 x 0 C. A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira

4º Jogo – Amigos Para Sempre F.C. 1 x 3 Hookah Valem F.C./ Supermercado Godoy/ Rede Smart

Na noite desta quinta-feira aconteceu mais quatro jogos encerrando a primeira fase.

DOMINGO (11)

O encerramento do evento esportivo será realizado no domingo (11) com os jogos das quartas de finais, semifinais e finais à partir das 8h30.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio surpresa.

No local, tem completo serviço de bar e som ambiente com GAMA SOM.

– Na foto a equipe do Amigos Transportes Tavone F.C,