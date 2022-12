ARTIGO: CAMINHANDO PELAS RUAS DESTA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA EM 2.005…

“Pra não dizer que não falei das flores…” (Geraldo Vandré)

Sérgio Barbosa (*)

Outro dia, alguém disse alguma coisa sobre andar pelas ruas de uma cidade, assim, os pensamentos vão e voltam pela memória dos anos que passam e ficam apenas as lembranças daquele lugar ou daquelas pessoas que um dia fizeram parte desta caminhada terrena…

Assim, observa-se que as ruas e avenidas desta cidade possuem árvores diversas, bem como, outras virtudes escondidas em algum jardim ou praça pública, embelezando o local privilegiado e outorgado pelas mãos do homem e agraciado pela natureza alada do universo dos/as deuses/as do Olimpo…

Neste vai e vem daquelas pessoas fascinadas pela beleza do lugar, bem como, outros que circulam neste paraíso terrestre, alguns, deixam transparecer a solidariedade para com o outro lado, possibilitando uma aproximação fraternal neste novo tempo novo…

Vários locais se destacam neste cenário multicolorido e agitado pelo vento da região da Nova Alta Paulista no contexto plural da pós-globalização para os simples mortais de uma cidade localizada na região oeste do estado paulista…

Andando pelas ruas desta cidade, se pode encontrar muitas alternativas mais do que interessantes para alguns, para a maioria, nem tanto, porém, registra-se aqui o olhar de um articulista solitário e solidário para com a simplicidade deste encontro agendado pelos desencontros da vida…

Quem nunca entrou no Kero Kero Pastel??? Um local acessível e de bem com a vida, claro, neste caso, para os adolescentes e jovens, mas, um espaço acolhedor e que possui algumas características distintas dos demais, a saber: um timão de torcedores do porco, também, um atendimento prestativo e vip para os clientes sob o comando do sorridente Carlão e sua equipe de apoio…

Que tal o Posto do “Zeca”, um encontro fraternal com os clientes sempre com assessoria profissional daquele que sabe das coisas, ou seja, o “Zeca do Posto”, que teima em querer fortalecer o lugar como “Posto Progresso”, mas, sem sucesso junto aos clientes e mercado local, bem como, regional, haja vista a presença do proprietário no circuito empresarial…

Nas sextas-feiras, depois das aulas, nada melhor do que um encontro na Chopperia Trianda com amigos e amigas, raros, diga-se de passagem, porém, vale a pena parar neste local para uns bebes e algumas porções que dão aquele toque especial neste encontro por meio do desencontro…

Ah! Aos domingos, sem muitas opções para sair de casa para um almoço familiar, nada melhor do que o “marmitex” do Restaurante do “Beto”, também, conhecido e registrado como Pirâmide…

Aos sábados, um tradicional encontro na base do revezamento para não dar problemas para os dois lados, um jantar com estilo no Restaurante Ipê sob a batuta do sempre atencioso “Edinho e equipe”, claro, sempre que possível, um vinho com safra especial e sugestão da casa, boa música “ao vivo” no fundo para um encontro mais do que agradável nos finais de semana na cidade Jóia…

No Restaurante Cartola, além do encontro semanal por meio do famigerado “almoço”, o sempre atencioso “Júlio” e seu time de funcionários deixam qualquer cliente em clima de festa, ainda mais neste caso, aqui, pelo menos, o dono é corintiano, também, deve-se ter cuidado, tem “bambi” na área…

Semanalmente, é necessário abastecer a casa com isto e mais aquilo, assim, nada melhor do que ter um Supermercado próximo da residência para garantir o apoio em alimentação e outros condimentos necessários para o “saber viver”, aqui, destaque para o Supermercado RAVAZZI, com um time de funcionários e funcionários na linha do atendimento prestativo e educado aos clientes…

Quando se fala em “vinho e frios”, tem que ser no VERDURÃO, hoje, EMPÓRIO DE VINHOS E QUEIJOS, próximo ao campus I da FAI, dizem que, “quem vende, sabe das coisas”, portanto, a proprietária deste estabelecimento, “Jô com assessoria da Rosa”, oferece uma prestação de serviço além do simples atendimento, indicando ao cliente as melhores opções, bem como, os preços mais acessíveis ao bolso do/a cliente…

De vez em quando, tomar um sorvete é mais do que necessário, tendo em vista o clima quente da cidade e região, neste caso, uma parada obrigatória na CHERRY SORVETES da família do “Fabião”, atendimento vip para a turma apaixonada pelo tradicional sorvete em dias quentes para uma descontração a mais nas tardes e noites adamantinenses…

Na prestação de outros serviços, por exemplo, o atendimento personalizado da Tropical Foto Color e seus proprietários, neste caso, destaque especial para “Jorge” e o atencioso funcionário “Gabriel”, exemplo na cortesia e rapidez na entrega do serviço solicitado…

Na área musical, visitar a Power Sound e ser atendido pelo “Fábio”, deixa qualquer fanático pelo Rock and Roll de frente com as melhores ofertas e lançamentos musicais, bem como, estar em conexão com os clássicos do outro tempo…

Presentes para isto e mais aquilo, Micro Flor como ponte entre o desejo e o ser desejado, neste caso, dispensa-se comentar a visão do empreendedor “Haddad” frente aos desafios empresariais e o mercado local…

E a Banca do “Carlitos”, local de encontro semanal para muitas pessoas em busca desta ou daquela publicação, além de material diversificado pelas várias ofertas dos produtos disponibilizados da melhor forma possível nas estantes…

Estava deixando de lado, pra não dizer que não falei das flores, faz-se necessário um registro sobre os “Ipês” localizados nas ruas da cidade num desabrochamento das flores amarelas, roxas, rosas e brancas, destoando da mesmice de sempre e estampando vitalidade pela beleza da natureza, proporcionando um encontro além da nossa imaginação…

Ave Adamantina!

_________________________________________

(*) Natural da Província de Ourinhos, SP, Capital da Média Sorocabana e residente na cidade de Adamantina (desde 1999).