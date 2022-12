Ex-jogadores de Adamantina e Araçatuba realizam jogo de confraternização Estádio Municipal

200 mil reais recebidos serão usados para construção de barracão para agricultura familiar

A Prefeitura de Adamantina recebeu mais um prêmio. Agora, a cidade ficou entre os cinco melhores municípios no Programa Parcerias Municipais com o plano de ação com o tema “Segurança Alimentar”.

Com isso, foi destinado ao município o montante de 200 mil reais como premiação. Com o valor e mais a contrapartida de R$8.458,43 será construído um barracão de múltiplo uso no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva. Os recursos foram destinados ao município através da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

O espaço será utilizado para comercialização de produtos da agricultura familiar contribuindo para valorização do pequeno produtor, geração de renda e melhora na qualidade de saúde da população. Além do recurso, o município ainda recebeu uma mentoria relacionada ao tema.

Agora, com o recurso já assinado, terá início o processo licitatório destinado a contratação de empresa para execução da obra.

Este é mais um prêmio que o município conquista na área de agricultura familiar. Recentemente, o Programa de Compostagem Municipal foi premiado ficando em 6º lugar no Prêmio Josué de Castro, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo premiar as ações que tenham como foco a formulação de soluções concretas destinadas a combater a fome e, ainda, promover a segurança nutricional e alimentar.

As categorias premiadas foram: melhor pesquisa científica e melhor programa ou projeto de política pública.

Adamantina ainda ficou entre as três melhores cidades do estado no Prêmio Band Cidades Excelentes. A premiação recebida foi no eixo Sustentabilidade com o Programa de Compostagem Municipal e, ainda, ficou entre as 10 melhores cidades no Programa Município Agro.

“Essas conquistas vem coroar todas as ações que o município tem desenvolvido tendo como foco a agricultura familiar. A agricultura familiar é um dos pilares do nosso plano de governo e com esse reconhecimento acreditamos estar no caminho certo.”, salienta o prefeito Márcio Cardim.