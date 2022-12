Com presença de familiares, amigos e autoridades, Londrina lança livro sobre Lutas Socioambientais

Entre os dias 19 e 22 de dezembro, o treinador de futebol profissional, Sérgio Veloso, técnico com diversos títulos e acessos nos seus 21 anos de carreira, vai aproveitar que está de férias para realizar um WORKSHOP PARA TREINADORES DE FUTEBOL EM ADAMANTINA. Veloso vai ministrar um curso aberto para todos os apaixonados por futebol, estudantes de educação física, preparadores físicos, treinadores amadores, iniciantes e experientes que desejam aprimorar seus conhecimentos técnicos e táticos no futebol com direito a certificado.

Os treinadores de futebol têm as funções de selecionar, treinar, escalar e dirigir suas equipes nos jogos.

Nada melhor que ampliar seus conhecimentos com um treinador que é Tricampeão da Série B do Campeonato Baiano; Bicampeão dos Jogos Regionais de São Paulo pelo Votoraty Futebol Clube; que já conquistou o acesso a Série A3 com o time profissional do Votoraty, no Campeonato Paulista de 2007; que foi Campeão Baiano Sub 16 pelo Esporte Clube Real Salvador; que foi Campeão Baiano Sub 17 e Sub 20 com o Esporte Clube Vitória e muitos outros títulos no currículo.

O WORKSHOP

Nos quatro dias do Workshop, de 19 a 22 de dezembro, das 19h às 22h, Veloso ministrará aulas teóricas sobre:

– Metodologia de treinamento;

– Como iniciar a preparação de uma pré-temporada;

– A importância da preparação técnica e tática na pré-temporada e durante a competição;

– Análise do treinamento de campo

– Treinamento técnico e tático para uma competição;

– Construção tática do Jogo;

– Os esquemas táticos mais utilizados no Brasil;

– Como fazer análise tática durante os jogos para neutralizar os pontos fortes e explorar os pontos fracos dos adversários;

– Variações táticas de defesa e ataque durante uma partida de futebol;

– Preparação de jogadas ensaiadas e muito mais;

Tudo com o apoio de jogadas reais apresentadas por vídeos.

O objetivo do curso é capacitar todos os apaixonados por futebol, estudantes de educação física, preparadores físicos, treinadores amadores, iniciantes e experientes fazendo com que suas competências e habilidades se desenvolvam de forma plena.

EXPERIÊNCIA COMO TREINADOR DE FUTEBOL

O treinador Sérgio Veloso iniciou sua carreira nas categorias de base do Esporte Clube Real Salvador, em 2002, permanecendo no clube até 2004, quando foi ser treinador do juvenil do Bahia Esporte Clube e depois auxiliar técnico dos juniores do Esporte Clube Vitória. Passou pelas categorias de base do Esporte Clube Poções, Juazeiro Social Clube e Catuense Futebol S/A.

Nos anos 2000, começou a atuar como treinador profissional em São Paulo com passagens pelo Sumaré Atlético Clube, União Barbarense FC, Internacional de Bebedouro, Votoraty FC, Olímpico FC, Velo Clube Rioclarense, Clube Atlético Taboão da Serra, Guaratinguetá FC, Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas, Galícia Esporte Clube, Osvaldo Cruz FC, União Suzano Atlético Clube e seu último time foi a Seleção de Itamaraju no Intermunicipal 2022.

EXPERIÊNCIA COMO JOGADOR DE FUTEBOL

O treinador Sérgio Veloso iniciou como jogador de futebol nas categorias de base do Esporte Clube Vitória (BA) em 1980 e jogou até 1985. De 1985 a 1987 atuou na base do Catuense Futebol (BA).

Se profissionalizou em 1988 no Esporte Clube Pelotas, do Rio Grande do Sul. Depois foi para a Associação Atlética Itararé, Bahia, em 1991. Em 1993, foi contratado pelo Clube Atlético Lençoense e encerrou a carreira no Ituano, em São Paulo, em 1995.

SERVIÇO

PERÍODO: Entre os dias 19 e 22 de dezembro, das 19h às 22h.

LOCAL: A ser definido.

VAGAS: Apenas 50 vagas.

VALOR: 2 X R$ 99,00 NO CARTÃO DE CRÉDITO.

INSCRIÇÃO: WhatsApp 18 99682-2378.

CERTIFICADO: Os participantes que tiverem presença de 75% durante o WORKSHOP ganharão certificados.