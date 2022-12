ESPAÇO ALTO DAS PALMEIRAS é a nova opção em gastronomia em Adamantina

Adamantina acaba de ganhar uma nova opção em gastronomia, o Espaço Alto das Palmeiras.

Localizado próximo do trevo da SP-294, no início da vicinal Plácido Rocha, que liga a Cidade Joia à Lagoa Seca (Km 1), o espaço conta com decoração e ambiente agradáveis e um cardápio diversificado com opções que dificilmente são encontradas nos demais estabelecimentos de Adamantina.

Entre os pratos, estão brusquetas, burratas, ceviche, e outras.

Para os “amantes da comidinha de boteco”, o tradicional espetinho com pão de alho; porções; espetos diversos; panceta, sanduiches e opções para os veganos.

A culinária nordestina também marca presença no cardápio, com queijo coalho com carne de sol, dadinho de tapioca; bolinho de carne de sol; acarajé. Todos os pratos podem ser acompanhados pelo amplo leque de bebidas para todos os gostos.

Aberto de segunda a sexta das 17h30 às 23h30 o empreendimento tem a assinatura dos adamantinenses Ane Godoi, Rafael Giglioli e Marcelo França.