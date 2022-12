Goleiro adamantinense integra equipe do MAC em campanha histórica no Campeonato Paulista sub-11

O adamantinense Thomas Alves dos Santos entra para a história do Marília Atlético Clube (MAC) após uma campanha inédita da equipe sub-11 no Campeonato Paulista de Futebol. Pela primeira vez em sua história, o “maquinho” – como são chamadas as categorias menores do MAC – chegou até as quartas de finais da competição.

A campanha do maquinho teve 14 jogos, com 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, uma delas para o Sport Club Corinthians Paulista, que após um empate no Abreuzão, foi derrotado pela tradicional equipe da capital no estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, no último domingo (20).

Na histórica participação, que colocou o MAC entre os oito melhores times do Estado, a equipe marcou 25 gols e sofreu 11, dos quais 4 foram na partida decisiva do último domingo, quando se despediu do Campeonato Paulista.

Além de ser titular do gol do maquinho, Thomas apresentou excelente desempenho, sendo um dos responsáveis pela classificação histórica da equipe à fase de quartas de finais, quando defendeu um pênalti contra a equipe do União Agrícola Barbarense Futebol Clube na decisão da terceira fase do Paulista.

A partida contra o UA Barbarense foi considerada amais emocionante do campeonato, pois o maquinho estava vencendo até o último minuto do 2º tempo, quando tomou o empate. Nos acréscimos, a equipe de Marília conseguiu a virada e levou a disputa para os pênaltis, quando Thomas defendeu uma das cobranças (foto).

Titular do gol do maquinho, Thomas é filho do coordenador de desenvolvimento de sistemas da Granol, Alan Cardec Alves dos Santos, e da tecnóloga em radiologia médica Simone de Oliveira Alves dos Santos.

O atleta começou no Guarani/Selar de Adamantina, equipe pela qual disputou Campeonato Estadual de Futebol no ano passado, tendo também passagem pela escolinha Chute Inicial Fratellos.

Thomas é um dos irmãos trigêmeos do casal Alan e Simone. Além de Arthur Alves dos Santos e Manuela Alves dos Santos, ele ainda tem um irmão mais velho, Nathan Alves dos Santos, de 15 anos, que também é atleta de futebol. Zagueiro, Nathan integrou o plantel Osvaldo Cruz F.C. na disputa do Campeonato Paulista sub-15. Alternando como titular e reserva da equipe, contribuiu para que o azulão chegasse até a terceira fase da competição.

Segundo o pai do jovem adamantinense, Thomas continuará integrando a equipe do MAC na disputa da final do Campeonato Estadual sub-11, que será realizada na cidade de Dracena, de 8 a 17 de dezembro, reunindo as equipes campeãs de cada região do Estado de São Paulo. A equipe do Guarani/Selar de Adamantina também obteve a classificação para a final estadual.