Lagoa Seca F.C. goleia Santópolis na estreia no Torneio em Braúna

O primeiro encontro de carros antigos promovido no último domingo (04), no Parque dos Pioneiros, apesar da chuva, foi sucesso de público e de participação. No total 113 carros antigos de colecionadores de Adamantina e região foram expostos, possibilitando também a arrecadação de 150 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade.



Segundo o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, a intenção é promover o evento de forma periódica dentro do calendário cultural de 2023. “A experiência foi demasiadamente positiva, atraindo grande número de famílias ao Parque dos Pioneiros”, ressalta. “Mais uma ação dentro do nosso objetivo de firmar Adamantina como cidade turística de eventos”.

Os organizadores pretendem realizar um próximo encontro já no início do próximo ano. A data será divulgada com antecedência, na tentativa de atrair ainda mais expositores de outras cidades.