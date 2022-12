Homem é esfaqueado em comércio de Adamantina

Um homem de 36 anos de idade foi esfaqueado na manhã deste domingo (4) em um estabelecimento comercial próximo do Parque dos Pioneiros em Adamantina.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo jornalismo Adamantina Net, tudo teria começado com uma confusão dentro do bar onde estavam o proprietário (59 anos de idade) e outro indivíduo, que seria seu enteado, inclusive com quebra de garrafas e objetos.

O homem que teria desferido tapas no rosto do acusado, que é seu padrasto, foi colocado para fora do estabelecimento, porém, uma nova confusão foi iniciada, quando então, o acusado que se apossou de uma faca no interior do estabelecimento, entrou em luta corporal e desferiu vários golpes contra a vítima que ficou caída na calçada e que perdeu bastante sangue.



O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e conduziu o homem ferido para o Pronto Socorro.

Ainda segundo informações obtidas pelo jornalismo Adamantina Net, o estado de saúde da vítima é considerado grave. Ele teria sido entubado e constatada uma possível lesão no pulmão, além de outros ferimentos.

O autor foi preso e encaminhado para o Plantão Policial onde a ocorrência segue sendo apresentada.

Mais informações e a alteração do conteúdo desta reportagem podem ocorrer a qualquer momento.