Assembleia Legislativa aprova uso de ferrovia para o transporte de mercadorias e passageiros em SP

Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (3), na rodovia Deputado Victor Maida (SP 331), em Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru), envolvendo caminhão bitrem e um veículo Vectra, deixou uma vítima fatal. A rodovia permanece interditada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ibitinga, após uma colisão frontal, o condutor do carro Junio César de Souza, 35 anos, que era morador de Tabatinga, morreu no local. Ele ficou preso às ferragens. Já o motorista da carreta foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibitinga com leves escoriações.

Por conta do impacto, o caminhão carregado com 45 toneladas de laranja tombou na pista, espalhando a carga e bloqueando as duas faixas da via nos dois sentidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trecho está interditado para transbordo da carga.