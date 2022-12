Santa Casa organiza Leilão de Gado com tradicional almoço para 11 de dezembro

A adamantinense Áurea Albanez conquistou a promoção para delegada de 1ª classe, por reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo de 34 anos de atuação, desde 1990, quando ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, como papiloscopista, ainda em Adamantina.

Em 2007, aos 36 anos, mudou-se para São Paulo após aprovação em concurso para delegado de polícia. Atualmente com 51 anos, Área é Titular da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e o Núcleo de Roubo de Cargas de Guarulhos, unidades especializadas em que tem desenvolvido trabalho de gestão, com atuação destacada, resultando em diversas grandes apreensões e operações.

Hoje casada com Everton Costa, tem como enteadas Mariana e Fernanda, Áurea é a sexta filha do casal Wilson Albanez e Íria Grabowski Albanez. Caçula da tradicional família em Adamantina, Áurea tem como irmão mais velho Ronald, seguido do também delegado de polícia, Edgar, de Nair Eugênia, que também era escrivã de polícia (In Memoriam), Débora e Ênio.

Nascida na cidade de Osvaldo Cruz, Áurea passou a maior parte de sua vida em Adamantina cidade que escolheu para viver e onde mantém muitos amigos e familiares. “Ainda tenho muitos parentes, são vários primos residindo em Adamantina, tanto da família Grabowski, que é do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai, da família Albanez”, destaca.

Ao Diário, revela ainda que sempre que possível visita Adamantina, para rever os familiares e também muitos amigos, alguns até comadres, amigos de infância e muitos que residem em São Paulo e mantem contato frequente. “Adamantina é meu referencial mais forte de vida saudável de segurança, amor de amizade”.

Áurea faz questão de destacar as várias amigas delegadas, entre as quais citou a ex-delegada Rita de Cassia Gea Sanches e a delegada Laísa Rigatto, atualmente alocada na Delegacia Seccionai de Polícia de Adamantina.

Em razão da grande concorrência existente na grande São Paulo, área com grande número de delegados e com poucas vagas, a promoção da adamantinense Áurea Albanez foi muito celebrada, tanto pela delegada, quanto por familiares, amigos e colegas de profissão.

“A minha promoção ela veio como um prêmio, por que as promoções na Polícia Civil se dão por merecimento ou antiguidade e, eu recebi por merecimento, ou seja, eu recebi uma indicação que foi aprovada e isso me deu a certeza de poder continuar ocupando um cargo de primeira classe. Agora posso galgar postos maiores, outros lugares na polícia que as demais classes não podem assumir. Isso me abre um leque e me dá uma ascendência na Polícia Civil”, asseverou.

Destacou ainda que a promoção e o fato de também estar à frente da Dise, uma delegacia geralmente ocupada por homens, é também uma conquista das mulheres. “No estado todo você vê que tem mulheres como assistente mas não como as titulares das Dises, salvo engano eu ou mais uma ou duas mulheres no estado inteiro. Então considero uma vitória não só minha, mas uma vitória das mulheres em ocupar um cargo que geralmente era ocupado apenas por homens”.

Áurea revelou ainda que também reputa uma causa do meu sucesso o fato de ter morado em Adamantina. “Sempre comento isso, Adamantina é uma grande família, são 34 mil habitantes e nós conhecemos muitas pessoas, então você tem contato com pessoas diferentes e você vai aprendendo um pouco mais sobre a alma humana. E o que é a investigação? A investigação é de um ser humano para outro ser humano e você só investiga bem conhecendo as pessoas. Hoje temos muito recursos tecnológicos, mas a essência da investigação é um ser humano investigando outro ser humano e as cidades pequenas te dão essa visão, de você conseguir entender a pessoa entrar na alma dela”, ressaltou Áurea.

Apesar de não ser uma regra, a adamantinense lembra que em São Paulo e nas grandes cidades as pessoas tendem a viver no seu próprio mundo, andar na sua própria “tribo”, e às vezes não conhecem outras tribos diferentes. “Em uma cidade pequena a gente tem contato com todo mundo, é da cidade isso”, completou.

“E, por fim, sempre digo que é a polícia mais do que meu ganha pão é a paixão da minha vida. Dediquei todos esses anos. Tenho mais anos de polícia do que fora da polícia, ou seja, fiz toda minha vida baseada na Polícia Civil e o que eu mais gosto é o fato de ser uma instituição dinâmica, nenhum dia é igual ao outro, o que a torna atraente”, afirmou.