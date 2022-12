Polícia Civil de Adamantina lança a campanha “Natal Solidário”

A Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a programação cultural para o mês de dezembro. O destaque fica para as ações natalinas que têm início no domingo (dia 11), com a tão aguardada chegada do Papai-Noel, no Parque dos Pioneiros.

No domingo (dia 04), acontece o Encontro de Carros Antigos, a partir das 8 horas, no Parque dos Pioneiros. No local são esperados cerca de 70 veículos de colecionadores da cidade e região, além de food truck e show com a banda de rock Aero Vinil.

Outro destaque do mês também está para o lançamento de três livros de escritores adamantinenses. Na terça-feira (dia 6), “Ponto de Ignição”, de Anderson Pereira, na Biblioteca Pública Jurema Citelli, às 19h30; na quarta-feira (dia 7), “Meu Legado de Lutas Socioambientais”, de Nivaldo Martins do Nascimento, no auditório da OAB, às 19h30; e na segunda-feira (dia 12), “Histórias Vividas, Histórias Contadas”, de José Michelini Neto, na Biblioteca Jurema Citelli, às 19h30.

No sábado (dia 10), acontece a última edição do Meu Bairro em Ação, desta vez na Lagoa Seca, a partir das 9 horas. No sábado (dia 18), mais uma edição do Projeto Feira Livre de Música Caipira, na Estação Recreio, a partir das 9h30.

Já a programação natalina tem início no domingo (dia 11), das 15 às 23 horas, no Parque dos Pioneiros, com o Circo de Natal. Brincadeiras, shows ao vivo, teatro, apresentações da Orquestra de Viola Caipira, Los Kandagos, momento ecumênico, transmissão de jogos e a tão aguardada chegada do Papai-Noel.

Na semana de 19 a 23 de dezembro, haverá shows todas as noites no centro da cidade, como forma de atrair consumidores para comércio local que estará em funcionamento até as 22 horas. A Jazz Band Los Kandangos se apresenta pelo centro da cidade nos dias 13, 15, 20 e 23 de dezembro, às 21 horas.

Também no mês de dezembro continuam no Parque dos Pioneiros a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira e a final da Copa do Mundo marcada para o domingo (dia 18), às 12 horas.