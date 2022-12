Batida entre carretas deixa morto em rodovia de Campinas

“A verdadeira pátria é aquela onde encontramos o maior número de pessoas que se parecem conosco.” (Stendhal)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo, pelo andar deste e do outro lado em terras provincianas, os tais PATRIOTAS continuam andando pra trás de um jeito ou de outro…

Na realidade, são ALOPRADOS/AS que desconhecer o que é viver em uma DEMOCRACIA, haja vista que são todos/as ANAFALBETOS/AS na área da HISTÓRIA deste PAÍS DO FAZ DE CONTA e ponto quase final…

Porém, até onde estou acompanhando essa CAMBADA DE DESOCUPADOS/AS que continuam na área MILITAR local, pode-se tentar entender sem COMPREENDER o cenário e assim por diante…

ACREDITO que tais MENTES MEDÍOCRES continuam os/as mesmos/as de sempre, ou seja, nestes últimos 6 ANOS, tendo em vista que tais desencontros estão ocorrendo desde o GOLPE DE 2.016 sob a tutela do VAMPIRO do poder pelo poder em nome do poder com apoio do PIG-Partido da Imprensa Golpista e daquele PODER que está cima de tudo e de todos/as, ou seja, o ECONÔMICO…

Portanto, tudo indica que pode ser aquilo que nunca vai ser, ainda mais neste cenário PROVINCIANO desde quando desembarquei aqui em fevereiro de 1.999 para compromissos no ensino universitário…

Também, deve-se levar em conta que os/as PATRIOTAS estão seguindo o BERRANTE do COISO com seus COISOS faz anos, porém, agora, estão empenhados em BUSCAR APOIO nos DISCOS VOADORES para uma CAUSA mais do que perdida, tendo em vista que tais MANÉS devem aceitar o resultado por BEM ou terão que se entender com a JUSTIÇA…

Mas, tudo pode acontecer até a POSSE do NOVO ESTADISTA no próximo dia 1 de janeiro de 2.023, considerando que o GENOCIDA deve sair pelas PORTAS DOS FUNDOS como se fosse um VIRA LATA, neste caso, com todo o respeito aos CANINOS…

As previsões para os próximos anos estão COMPROMETIDOS com os ESTRAGOS em todas as áreas patrocinados pelo atual DESGOVERNO BOZZONARO, desta forma, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA deve assumir a sua MEA CULPA em nome dos VOTOS OUTORGADOS ao GENOCIDA…

Também, tem o tal GOVERNADOR que já está em ação com suas AÇÕES DESGOVERNADAS em nome dos interesses de sempre e se colocam acima de TUDO e de TODOS/AS…

Então, que a FORÇA possa estar do lado da DEMOCRACIA neste contexto plural para todos/as, todavia, registra-se o dito popular que afirma: TODO CUIDADO É POUCO daqui pra frente em nível GLOCAL (GLOCAL= NACIONAL e LOCAL= PROVÍNCIA)…

QUEM SOBREVIVER VAI VIVER…

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com