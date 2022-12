UniFAI e Vunesp divulgam lista de aprovados em primeira chamada no Vestibular de Medicina 2023

Adamantina está entre as 10 melhores cidades do estado no Programa Município Agro. O resultado foi anunciado ontem durante a premiação que aconteceu em São Paulo e contou com a participação do prefeito Márcio Cardim, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e do engenheiro ambiental, William Bachega.

O município obteve 92 pontos entre os 100 possíveis e devido a classificação receberá 60 mil reais em recursos estaduais. Este ano, participaram da ação 345 municípios do Estado e 143 foram classificados.

O Programa Município Agro é executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), em parceria com as prefeituras que participam do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Para obter os pontos, os municípios devem desenvolver diversas atividades atendendo as diretivas propostas pelo Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável “Cidadania no Campo – Município Agro – Ranking Paulista que são: Estrutura Institucional; Infraestrutura Rural; Produção e Consumo Sustentável; Sanidade Agropecuária; Abastecimento e Segurança Alimentar; Fortalecimento Social do Campo; Solo e Água; Biodiversidade; Resiliência, Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e Interação Campo-Cidade.

“Ficamos muito satisfeitos com mais essa conquista, pois o nosso município tem trabalhado em diversas frentes voltadas ao desenvolvimento rural sustentável e isso fica evidente por meio de todas as premiações que Adamantina tem recebido. O nosso Programa de Compostagem Municipal tem dado bons frutos não só em prêmios como também para os agricultores que recebem o composto e obtém melhoria na produção”, comemora o prefeito Márcio Cardim.Relembre

Além do Programa Município Agro, recentemente Adamantina foi premiada no prêmio Josué de Castro ficando em 6º lugar, por meio do Programa Municipal de Compostagem.

O objetivo é premiar as ações que tenham como foco a formulação de soluções concretas destinadas a combater a fome e, ainda, promover a segurança nutricional e alimentar. As categorias premiadas são: melhor pesquisa científica e melhor programa ou projeto de política pública.

Adamantina ainda ficou entre as três melhores cidades do estado no Prêmio Band Cidades Excelentes. A premiação recebida foi no eixo Sustentabilidade com o Programa de Compostagem Municipal.