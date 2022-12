SAAMA e Fundo Social de Adamantina abrem inscrições para curso de Reaproveitamento de Alimentos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Fundo Social, está com inscrições abertas para o curso de Reaproveitamento de Alimentos na cozinha que foi equipada com recursos oriundos do Projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Foram disponibilizadas 12 vagas e os interessados devem ter no mínimo 18 anos para participar da ação. As inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas no Fundo Social de Solidariedade das 8h às 14h. As aulas serão ministradas todas as terças e quintas das 19h às 22h.

O programa estadual consiste na instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e incentivo à geração de renda.

A cozinha instalada com recursos do convênio no valor de R$60 mil conta com: geladeira industrial, freezer comercial, batedeiras semi industriais, liquidificadores semi industrial, fogão semi industrial e demais utensílios.

Serviço – O Fundo Social de Solidariedade está situado na Alameda Armando Sales de Oliveira, 51. Mais informações podem ser obtidas (18) 3522-1472.