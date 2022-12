Em conformidade com o Governo do Estado, Prefeitura de Adamantina decreta uso de máscaras em serviços de saúde e meios de transporte coletivo

Considerando o decreto estadual no 67.299, de 24 de novembro de 2022, que retoma o uso de máscaras de proteção facial no estado de São Paulo, a Prefeitura de Adamantina, por meio do decreto nº6.630, dispõe sobre o uso de máscaras de proteção facial como meio complementar de prevenção ao COVID-19.

Sendo assim, fica determinado à população a utilização de máscara de proteção facial em locais destinados à prestação de serviços de saúde e nos meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque.

As medidas previstas no decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município e orientações do estado.