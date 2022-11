Secretaria de Saúde de Adamantina promove “Campanha Fique Sabendo”

Empresários, comerciantes e empreendedores devem efetivar o interesse no site da Prefeitura de Adamantina ou no protocolo situado no Paço Municipal

Adamantina está iluminada com as luzes de Natal! Diversos pontos do município receberam mais de 15 mil metros entre mangueiras luminosas e pisca-pisca com as cores azul, verde, vermelho, branco frio e branco quente e o comércio pode contribuir com o embelezamento da cidade no período mais festivo do ano.

Além de deixar a cidade mais bonita, os comerciantes ainda podem participar do “Concurso Natal Mágico 2022”, idealizado pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As inscrições seguem abertas até quarta-feira (30) e a participação é gratuita. Basta preencher o formulário que está disponível no site oficial do município ou no protocolo situado no Paço Municipal. No ato da inscrição, é preciso apresentar ou fixar o cartão CNPJ.

Após efetivar a inscrição pela internet, o empresário deverá se dirigir ao Paço Municipal com o comprovante que será encaminhado para o e-mail cadastrado para fazer a retirada do adesivo.

Depois, é só fixar o adesivo na vitrine da loja ou em algum lugar visível, pois será um identificador dos participantes do concurso.

“Fizemos o concurso com o objetivo de premiar em dinheiro as lojas que investiram na decoração natalina e estão contribuindo para deixar a nossa cidade ainda mais bonita. Dividimos as empresas em duas categorias diferentes a fim de contribuir para que mais empresários sejam premiados”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Julgamento das decorações

O julgamento das decorações acontecerá de 5 a 9 de dezembro e a cerimônia de premiação no dia 16 do mesmo mês. A iniciativa premiará os mais bem classificados com o valor de R$25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar:

Para as empresas de médio ou grande porte que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:

1º Lugar – R$ 8.000,00 (oito mil reais);

2º Lugar – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

3ºLugar – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Para as empresas MEI, Micro ou Pequenas Empresas que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:

1º Lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

3º Lugar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Os critérios que serão avaliados pela comissão julgadora que conta com membros do Poder Executivo, Legislativo, Conselho Municipal de Turismo e do Sistema S são: criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental.

Mais informações a respeito do concurso podem ser obtidas no material de divulgação que está no protocolo do Paço Municipal, nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina (@prefeitura.adamantina), e ainda, no site.

“A cidade está linda, os funcionários da Prefeitura de Adamantina trabalharam arduamente para deixar o nosso município mais bonito. Agora, convidamos os empresários que participem dessa iniciativa, pois juntos conseguiremos trazer pessoas para prestigiar e fomentar o comércio local”, finaliza.