PF realiza operação de combate a fraudes no seguro-desemprego e cumpre mandados em Assis

A noite desta segunda-feira foi especial para Naiara Azevedo. A artista gravou o sexto DVD de sua carreira, institulado PLURAL. Com repertório inédito, repleto de faixas dançantes e envolventes – marca registrada da artista – mas com uma levada bem sertaneja, ela recebeu no palco Mc Ryan SP, Diego & Victor Hugo e Ana Castela para feats exclusivos e que prometem ser novos hits.

Na plateia, fãs e convidados acompanharam de pertinho cada detalhe, pensado especialmente para a ocasião, entre eles: Vyni, ex-colega de confinamento da cantora enquanto esteve no BBB22; os artistas de seu escritório NA Produções: Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Gabriel Gava – que estava acompanhado de sua esposa Débora Lyra; e a dupla João Bosco & Gabriel.

“Sempre fico muito emocionada ao gravar um novo projeto”, conta Naiara. “São meses de preparação e muita dedicação que despertam em mim todos os melhores sentimentos possíveis. Amo fazer isso, porque faço de coração para os meus fãs e todo público”, revela a cantora.

“Ser PLURAL é ser uma combinação de diversas coisas, vários elementos que nos tornam completos, e eu sou completa graças a música e graças ao carinho e amor de cada pessoa que me acompanha. Só tenho a agradecer por mais esse projeto incrível, e espero que todos gostem muito!”, finaliza

O novo projeto traz no repertório 10 faixas inéditas, que foram cantadas em coro pelo público presente, graças a estratégia da artista em divulgar em suas redes sociais as guias das músicas, como “Chorou Igual Criança”, “Vítima da Rua”, “Esquiva”, “Namorar Não Vou” e “Bateu na Cama Errada”.

A produção musical de PLURAL tem assinatura de Blener Maycom. Já a direção executiva e de Rafael Cabral e a direção e vídeo de Will Santos do Terra Produções.

Com quase 10 anos de carreira, a cantora já conquistou seu lugar no mercado musical após cativar o coração de milhões de brasileiros por todo o país e emplacar vários hits nas plataformas digitais, como “50 Reais”, “Avisa Que Eu Cheguei” e “Pegada que Desgrama”, os quais juntos já somam mais de 165 milhões de streams somente no Spotify. Naiara ultrapassa a marca de 2,5 bilhões de visualizações no YouTube e, em sua última música de trabalho, “50%” feat. com Marília Mendonça, já são mais de 100 milhões de plays nas plataformas.