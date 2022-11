Juíza Ruth Duarte Menegatti receberá “Medalha do Mérito Comunitário” da PM

A “Medalha do Mérito Comunitário” é uma das principais condecorações dadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a juíza da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti, a receberá no próximo dia 30 de novembro cerimônia marcada para ocorrer no auditório do Copom (Central de Operações da Polícia Militar), localizado no bairro Bom Retiro, em SP.

A indicação para a homenagem foi revelada à meritíssima recentemente, segundo informação do portal Siga Mais.

Faz 22 anos que a PM reconhece e presenteia com a Medalha do Mérito Comunitário aquelas pessoas que prestam destacado serviço junto à população. Foi instituída por meio do Decreto nº 45.214/2000, posteriormente alterado pelo Decreto nº 47.127/2002.

O trabalho desenvolvido pela Dra. Ruth nesses 14 anos que está em Adamantina a gabaritam indubitavelmente a ser condecorada, tendo em vista sua dedicação às causas nobres, como a recuperação da Clínica PAI Nosso Lar, as campanhas e projetos voltados à promoção da paz, assim como à proteção da família, das mulheres e das crianças, tanto no município quanto na região.

A proposta da honraria, segundo a PM, é laurear personalidades, civis ou militares, policiais militares e entidades públicas ou particulares que por sua atuação excepcional, tenham se destacado em ações comunitárias apoiando e valorizando as atividades da Polícia Militar, e que por essa razão tornem-se merecedoras da outorga.

A “Medalha do Mérito Comunitário” é outorgada pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.