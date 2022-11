Definidos horários de funcionamento do comércio adamantinense em dezembro

Por meio das redes sociais o Simcomercio (Sindicato Patronal do Comércio Nova Alta Paulista) anunciou os horários especiais do comércio adamantinense no mês de dezembro, com ampliação do período de funcionamento tendo em vista as compras para as festas de final de ano.

De acordo com o calendário divulgado, a partir do dia 12 as lojas abrem as portas das 9h às 22h, o que ocorrerá também nos dias 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro.

Já no feriado religioso do dia 8 (Nossa Senhora Imaculada Conceição) e nos três sábados seguintes (10, 17 e 24 de dezembro), o comércio funciona das 9h às 16h.

No dia 31, as lojas abrem somente das 9h às 13h.

Enquanto no dia 2 de janeiro de 2023 (segunda-feira) o comércio ficará fechado.

O calendário traz ainda o funcionamento diferenciado nos dias 4, 5 e 6 de janeiro (quarta, quinta e sexta-feira), das 8h às 18h.

Nas demais datas de dezembro e janeiro que não foram citadas o horário permanece inalterado: de segunda a sexta das 9h às 18 e de sábado das 9h às 13h.