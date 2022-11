Batida entre ônibus escolar e caminhão-tanque deixa três feridos no interior de SP

Um morador de Catiguá (SP), morreu na madrugada deste último domingo, (27/11/2022), depois de cair de um viaduto da Rodovia Washington Luís, em Catanduva (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Edílson Ferreira de Oliveira, seguia pela rodovia, por volta da 1h,​ sentido São José do Rio Preto (SP), quando, na altura do quilômetro 385, ainda por motivos a serem apurados, teria perdido o controle a direção e caído de cima do viaduto, na rua Martinópolis. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas ele infelizmente morreu na hora.

A perícia também esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. O corpo de Edílson foi enterrado às 9h desta segunda-feira (28/11), mo cemitério de Catiguá.