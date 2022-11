Homem tem pé decepado ao ser atingido por trem em Jales

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o carro, ocupado por cinco estudantes que retornavam de uma festa de formatura de um curso de medicina de uma faculdade de Marília, seguia no sentido Marília-Oscar Bressane (SP), quando teria parado na rodovia para fazer uma conversão irregular, no sentido contrário. Neste momento, um caminhão, que seguia atrás do veículo, atingiu a lateral do automóvel.