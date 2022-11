ARTIGO: Província, Aloprados/as e Coiso com coisas…

“Todos nós nascemos loucos. Alguns permanecem.” (Samuel Beckett)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo jeito, ou seja, aquela TURMA DE ALOPRADOS/AS continuam no lugar de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, nos quatro cantos deste PAÍS que está na TERRA DO NUNCA MAIS…

Assim, entendo que essa CAMBADA vai ter que PRESTAR CONTAS com a JUSTIÇA de um jeito ou de outro, tendo em vista que são ATOS ANTI-DEMOCRÁTICOS, portanto, serão ENQUADRADOS de acordo com a LEI e assim por diante…

Também, o XANDÃO já mandou o RECADO CURTO E GROSSO para todos/as essas MENTES MEDÍOCRES, todavia, os/as mesmos/as continuam tal qual aqueles TRÊS MACAQUINHOS, a saber: NÃO OUÇO, NÃO FALO E NÃO ESCUTO…

Neste caso, com todo o RESPEITO para este ANIMAL, bem como, para os BOVINOS que não merecem serem comprados com esses/as PATRIOTAS DE ARAQUE…

Se bem que que em TERRAS PROVINCIANAS, ainda, onde tem um BO.DO.QUIO como executor público com sua turma de ALOPRADOS/AS no apoio, até que tais fatos que estão ocorrendo na área militar (sic), está de bom tamanho…

O lamentável é a presença de PESSOAS que nem imaginam o que estão fazendo no local, tendo em vista que DESCONHECEM a HISTÓRIA e o processo DEMOCRÁTICO, haja vista que estão mais para MASSAS DE MANOBRA ou BODES ESPIATÓRIOS…

Espera-se que a partir do dia 1 de janeiro, a REALIDADE possa ser outra pra todos/as que estão neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, todavia, com novas perspectivas quanto ao FUTURO, tendo em vista que os últimos 6 ANOS foram de RETROCESSO em todas as áreas nas esferas FEDERAL e ESTADUAL, até mesmo no cenário LOCAL…

Porém, TODO CUIDADO É POUCO com essa TURMA DE ALOPRADOS/AS que circulam nesta PROVÍNCIA, considerando que são sempre os mesmo de sempre, ou seja, aqueles/as que se colocam acima do BEM e do MAL, porém, estão mais para o MAU do que para o outro lado…

Depois de quase 30 dias do SEGUNDO TURNO, saber PERDER é uma virtude que essa TURMA não sabe reconhecer de forma alguma, mesmo assim, a DEMOCRACIA deve ser respeitada com a escolha da MAIORIA pelo VOTO SECRETO…

Portanto, VOCÊ continua aí de VERDE E AMARELO e gritando PALAVRAS DE ORDEM ao vento, faça um FAVOR pra todos/as os/as que VOTARAM na DEMOCRACIA, assim, VÃO DE RETRO para o lugar de onde vieram e esperem mais 4 ANOS para se manifestarem, isso é, se conseguirem, pelo VOTO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado.

