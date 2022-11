Prefeitura de Adamantina informa horário de funcionamento do Poupatempo nos dias de jogos do Brasil na Copa

A Semana da Consciência Negra de Adamantina, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em conjunto com a Associação Gangazumba, ganhou destaque em meio à população e atraiu bom público todos os dias, além de consolidar a Casa Afro – anexa ao Centro Comunitário do Jardim Primavera – como referência regional da valorização e difusão da cultura negra.



A iniciativa contou em sua abertura com a presença de Ivan Lima, secretário executivo do Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Socioeconômico do Governo do Estado. As escolas estaduais também participaram das atividades que movimentaram cerca de duas mil pessoas.



Uma programação especial foi elaborada, com rodas de conversa para debater os temas propostos, atividades de conscientização e shows comemorativos.

O início ocorreu no dia 15 de novembro com a Oficina de Atabaque, que teve a participação de membros importantes da Cultura Africana, como Mães e Pais de Santo, sendo aberto espaço para perguntas e participação dos presentes. Depois, foi promovido o Campeonato de Skate no Vale das Pedrinhas. E para fechar as atividades o público pôde dançar e cantar ao som das vozes negras que contagiaram a plateia: MC Micon Adam, MC Dick da 018 e Rafa Shiver.



Os eventos tiveram continuidade nos dias seguintes com uma visita de alunos das escolas municipais na Casa Afro e apresentações de Hip Hop e Capoeira. Na ocasião, os estudantes também puderam ver obras criadas por diferentes artistas famosos, assim como conheceram um pouco sobre a Semana da Consciência Negra e sua importância para as pessoas.



A programação especial trouxe ainda palestras sobre as doenças que mais afetam as pessoas de cor negra e parda, bem como Rodas de Capoeira e de Breaking com participações de representantes de outras cidades, além de Basquete e show de Falha no Erro e Tio Will MC.



Coordenada pela presidente Meire Cunha ao lado dos membros da Gangazumba e o apoio do secretário de cultura e turismo Sergio Vanderlei, a Semana da Consciência Negra 2022 foi encerrada no último domingo (20), quando diferentes personalidades negras e pardas da sociedade adamantinense, de diferentes setores, foram homenageadas e aplaudidas pelos presentes no evento realizado no período da tarde na Casa Afro de Adamantina.



Para fechar a programação festiva, com o clima característico de alegria que emana dos povos negros, teve música ‘raiz’ com a banda de pagode “Vamos Envolver”, que fez o público balançar e cantar ao som de grandes sucessos.



“Realmente, a edição deste ano da Semana da Consciência Negra de Adamantina foi destaque em toda a região e alcançou o Estado, mas, principalmente, colocou a Casa Afro como ponto vitrine cultural e ponto central de discussão, exposição, valorização e expressão desse povo que faz parte da história do nosso país de forma inegável e presente, mesmo diante dos olhares atravessados e dos preconceitos vividos no dia a dia. Enfim, temos agora na nossa cidade ‘um lar’ que representa legitimamente os nossos negros”, enfatizam Meire e Sergio.



Para 2023, a expectativa é que a programação seja ainda mais ampla.