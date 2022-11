Parque Iguaçú organiza evento esportivo em dezembro em parceria com a Selar

Em busca de aperfeiçoamento e contribuição com a sociedade, uma docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) concluiu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

A fisioterapeuta com mestrado em Fisioterapia, Mayara Moura Alves da Cruz, foi orientadora de estágio na Fisioclínica da UniFAI, no setor de Fisioterapia Cardiorrespiratória e atualmente é docente da disciplina de Anatomia Humana do curso de Fisioterapia. Defendeu a tese de doutorado intitulada “Aspectos qualitativos e repercussões crônicas da inserção da terapia baseada em realidade virtual em programa de reabilitação cardíaca convencional”, sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Carlos Marques Vanderlei.

Mayara explica que a conquista vai além do título. “Por meio do doutorado, nos aprimoramos, aumentamos nossas habilidades na pesquisa e, por meio dos resultados obtidos, contribuímos com a sociedade. Tudo isso é fundamental para a contínua evolução técnico-científico-prática do mundo em que vivemos, principalmente no âmbito da faculdade. Espero contribuir ainda mais com as pesquisas desenvolvidas na instituição, além de despertar o interesse dos alunos em nossa área de atuação, que é tão importante”, afirma.

A coordenadora do curso de Fisioterapia, Prof.ª Ma. Leandra Navarro Benatti, ressalta que a graduação conta com uma excelente equipe de docentes que há 20 anos trabalha para oferecer a melhor formação aos alunos. “A cada defesa de mestrado e doutorado a comemoração é grande, pois a qualificação colabora para o melhor desempenho teórico-prático em sala aula, incorpora o desenvolvimento da pesquisa científica e, principalmente permite que novos professores ajudem e/ou assumam cargos de responsabilidade técnica e coordenações, que tanto precisamos”, finaliza Leandra.